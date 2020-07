Moment Factory retourne au ciné-parc : après les courts métrages de l’ONF, lancés en grande pompe au début de l’été à Orford, voilà que le studio multimédia montréalais propose un nouveau film en mode immersif, avec nul autre que Ghostbusters (SOS Fantôme), l’original.

Silvia Galipeau

La Presse

En plus de rediffuser ce film culte des années 80 (signé Ivan Reitman, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver), dont le troisième volet, très attendu, a été reporté en 2021 pour les raisons que l’on sait, on nous promet ici effets spéciaux et contenu multimédia.

PHOTO FOURNIE PAR MOMENT FACTORY Vroom

Ghostbusters sera présenté dès mardi, au coucher du soleil, jusqu’au 16 août. Le film s’inscrit ici dans la programmation Vroom !, signée Moment Factory, présentée en exclusivité au ciné-parc d’Orford.

À noter, certains soirs, le ciné-parc proposera un programme Vroom ! double, alliant sa sélection de courts métrages et Ghostbusters.

PHOTO FOURNIE PAR MOMENT FACTORY Ghostbusters

> Consultez le site de Vroom !