(Murfreesboro) John Saxon, un acteur polyvalent ayant connu une longue et prolifique carrière en jouant notamment aux côtés de Bruce Lee dans Enter the Dragon (Opération Dragon) en plus d’apparaître dans plusieurs chapitres de Nightmare on Elm Street (Les griffes de la nuit), est décédé dans sa résidence du Tennessee, selon le Hollywood Reporter.

Associated Press

Il était âgé de 83 ans.

La publication cite l’épouse de l’acteur, Gloria, qui confirme qu’il est mort d’une pneumonie, samedi, à Murfreesboro.

John Saxon a remporté un Golden Globe du meilleur acteur de soutien en 1966 pour son rôle dans The Appaloosa, aux côtés de Marlon Brando.

Né Carmine Orrico, fils de parents italo-américain, John Saxon a grandi à Brooklyn, New York, et a commencé à travailler comme mannequin alors qu’il était adolescent. Il a alors attiré l’attention du légendaire agent Henry Willson, qui a vu l’adolescent sur la couverture d’un magazine et l’a fait venir à Hollywood.

Alors âgé de 17 ans, l’aspirant acteur a conclu une entente avec Henry Willson, a étudié l’art dramatique, puis s’est rendu à Hollywood, où il a signé un contrat avec Universal. Son nom a alors été changé pour John Saxon.

Selon le site spécialisé IMDB, John Saxon est apparu dans près de 200 films et émissions de télévision, dans une carrière qui s’est échelonnée sur sept décennies après ses débuts au grand écran en 1954, dans des rôles non crédités dans It Should Happen to You et A Star is Born.