Carlos Ferrand, documentariste : l’éloquence de l’impureté

Dans son film Jongué, carnet nomade, le documentariste Carlos Ferrand s’intéresse à la vie et à l’œuvre de Serge Emmanuel Jongué (1951-2006), photographe et écrivain dont les réflexions sur l’identité faisaient écho à ses origines multiples. Un sujet qui rejoint la fascination de M. Ferrand pour nos imperfections et nos zones d’ombres.