(Montréal) Téléfilm Canada constate une hausse « marquée et continue » du financement global octroyé aux projets menés par des femmes dans les productions qu’elle finance.

La Presse canadienne

En 2016, la société d’État avait annoncé qu’elle voulait atteindre la « zone paritaire » (au moins 40 %) pour chacun des « postes clés » au cinéma — réalisation, scénarisation et direction de production — dans tous les programmes de Téléfilm.

En présentant jeudi ses plus récentes statistiques sur la parité hommes-femmes dans les productions cinématographiques qu’elle finance, Téléfilm constate une « augmentation continue » du financement versé à des productions réalisées ou écrites par des femmes.

Pour ce qui est du nombre de films financés, la zone paritaire est atteinte pour les trois rôles clés, soutient Téléfilm. « Les données démontrent que 47 % des projets soutenus par Téléfilm comptent au moins deux femmes dans un rôle clé, ce qui est supérieur au résultat de 41 % de l’année précédente, indique la société d’État dans un communiqué. La plus forte progression est observée chez les réalisatrices, dont le soutien accordé par Téléfilm est passé de 29 % à 42 % du portefeuille. »

Téléfilm est particulièrement fière de la progression des femmes dans son programme de films « à haut budget » (plus de 2,5 millions) : la part des projets financés réalisés par une femme est passée de 26 % en 2018-2019 à 41 % en 2019-2020.

Du côté français, le pourcentage de financement et le nombre de projets financés pour des films réalisés par des femmes ne cessent d’augmenter depuis 2017-2018. Par contre, les statistiques pour la scénarisation demeurent stables (autour de 30 % du financement et 40 % des projets) et les productrices se font même plus discrètes qu’il y a trois ans.

Par ailleurs critiquée pour son manque de diversité à l’écran et dans ses rangs, Téléfilm Canada a dévoilé lundi un nouveau plan d’action sur l’équité et la représentation, « première étape » visant à abolir « le racisme systémique ».

« Les femmes de communautés sous-représentées éprouvent encore aujourd’hui des difficultés à accéder à du financement, a admis jeudi Christa Dickenson, directrice générale de Téléfilm Canada. Nous devons donc travailler sans relâche et concentrer nos efforts sur une plus grande inclusion afin d’apporter un véritable changement durable. »