Swann Arlaud : la bonne place

(Paris) Révélé au grand public grâce à Petit paysan, qui lui a valu le César du meilleur acteur, Swann Arlaud avait auparavant roulé sa bosse pendant des années en tenant des rôles plus ou moins importants au cinéma et à la télévision. Celui à qui Grâce à Dieu a aussi valu un trophée César cette année se fait valoir aujourd’hui dans Perdrix, une comédie romantique singulière, qui lui donne l’occasion d’entrer dans un monde un peu plus décalé. Entretien.