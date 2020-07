(Los Angeles) Le festival du film de Telluride, organisé dans le sud-ouest des États-Unis, a été annulé mardi en raison de l’aggravation de la pandémie de COVID-19 dans cette zone.

Agence France-Presse

Les organisateurs de l’évènement, qui attire chaque année dans une petite ville du Colorado le gratin d’Hollywood pour une série de premières et de galas, espérait jusqu’à présent maintenir son édition du 3 au 7 septembre grâce à des mesures sanitaires strictes, mais ils ont finalement renoncé.

Avec « un nombre de nouveaux cas de COVID-19 apparemment sans fin et le chaos national qu’il suscite, la meilleure des stratégies est menacée », ont-ils déclaré.

« Peu importe combien d’entre nous portons nos masques et observons les règles de distanciation physique, la pandémie s’est aggravée et votre santé et votre sécurité – vous nos abonnés, cinéastes, les gens de Telluride et des environs – ne peut pas être compromises », estiment-ils.

Telluride a généralement lieu au milieu des festivals cinématographiques d’automne, avec Toronto, New York et Venise, où les studios espérant décrocher un Oscar présentent leurs œuvres les plus attendues.

Parmi les films présentés en exclusivité l’an dernier dans le Colorado figuraient notamment Judy et Le Mans 66, qui ont tous deux été primés aux Oscars.

Les autres grands festivals d’automne ont à ce stade toujours prévu de se tenir, mais en réduisant leur envergure et en développant un certain nombre d’évènements virtuels.

Les cas de nouveau coronavirus explosent dans des dizaines d’États américains, particulièrement dans le sud et l’ouest du pays.

Le Colorado a enregistré plus de 37 000 cas confirmés et plus de 1700 morts de la COVID-19.