Marc Cassivi Chronique

Les frissons de Morricone

Il a été associé jusqu’à la fin de sa vie aux bandes originales des westerns spaghettis de son complice et ancien camarade de classe Sergio Leone, qui l’ont rendu célèbre dans les années 60. Mais Ennio Morricone, mort lundi à 91 ans dans sa ville natale de Rome, était beaucoup plus que ça. C’était un compositeur prolifique qui a embrassé tous les styles musicaux et cinématographiques pendant plus de six décennies.