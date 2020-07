Disney & Pixar ont offert en fin de semaine un nouvel aperçu du film d’animation Soul (Âme en v. f.), qui devrait prendre l’affiche au cinéma le 20 novembre.

Danielle Bonneau

La Presse

Dans le cadre du Essence Festival of Culture, en plus de lancer une nouvelle bande-annonce, plusieurs membres de l’équipe de création ont levé le voile sur les efforts effectués pour toucher le plus large public possible.

La Dre Johnnetta Betsch Cole, anthropologue et professeure américaine engagée pour mener à bien le projet, a ainsi fait part de l’engagement dont elle a été témoin, afin que le premier film d’animation de Pixar à mettre de l’avant la communauté afro-américaine reflète fidèlement cette dernière.

Dans Soul, Joe Gardner (Jamie Foxx), musicien de jazz new-yorkais sur le point de réaliser son rêve, fait un faux pas et se retrouve outre-tombe avec une autre âme (Tina Fey). Cela l’amène à se demander d’où il vient et ce qu’il fait sur Terre. Dans la bande-annonce, la chanson Parting Ways a été écrite, produite et interprétée par Cody ChesnuTT. Le musicien Jon Batiste, également consultant culturel, a composé les arrangements et la musique jazz.

> Voyez la discussion entre les membres de l’équipe de création