Décès de l’acteur et réalisateur Carl Reiner

(New York) Carl Reiner, auteur, acteur et réalisateur ingénieux et polyvalent qui avait fait ses débuts en tant que faire-valoir de Sid Caesar et qui s’est hissé à l’avant-scène de la comédie en tant que créateur du Dick Van Dyke Show, est décédé à l’âge de 98 ans.