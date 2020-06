Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga : ça vaut son pesant de kitsch ! ★★★½

Si vous faites un croisement entre des films construits autour de gens dont les talents sont en apparences trop limités pour atteindre les plus hauts niveaux (The Full Monty, Le grand bain, Les crevettes pailletées) et l’outrance d’une comédie comme Blades of Glory, vous obtiendrez probablement quelque chose comme Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga.