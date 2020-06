Mafia Inc. de retour au cinéma

Les films Mafia Inc. de Podz et 14 jours et 12 nuits de Jean-Philippe Duval reprendront l’affiche au cinéma le 3 juillet. Il s’agit d’une deuxième chance pour ces oeuvres dont la vie en salle avait été écourtée par la fermeture précipitée des cinémas en mars.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le distributeur des deux longs métrages s’est dit « ravi » qu’ils puissent retourner à une vie en salle « brusquement interrompue alors que les deux films étaient en plein essor ». Patrick Roy, président des Films Séville et Entertainment One, a souligné qu’il jugeait « primordial que le cinéma québécois soit au coeur de la relance des salles ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Anne Dorval et Leanna Chea, du film 14 jours et 12 nuits.

Mafia Inc. met en vedette Marc-André Grondin. Le film raconte ses liens à lui, ainsi que ceux de sa famille, avec un clan mafieux local. 14 jours et 12 nuits se déroule au Vietnam, où l’océanographe Isabelle Brodeur (Anne Dorval), va sur les traces de la mère biologique de sa fille adoptive.