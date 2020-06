Mafia Inc. de retour au cinéma

Les films Mafia Inc. de Podz et 14 jours et 12 nuits de Jean-Philippe Duval reprendront l’affiche au cinéma le 3 juillet. Il s’agit d’une deuxième chance pour ces oeuvres dont la vie en salle avait été écourtée par la fermeture précipitée des cinémas en mars.