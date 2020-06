Triomphe d’Antigone au Gala Québec Cinéma

Antigone a mis fin en beauté — et d'éclatante façon — à sa tournée des festivals et des cérémonies de remises de prix. Au Gala Québec Cinéma, tenu de façon virtuelle cette année, le film de Sophie Deraspe a transformé en trophées Iris six de ses huit citations, l’emportant notamment dans les trois catégories reines : meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario.