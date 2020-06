La 22e édition du Festival du film très court s’amorce ce vendredi avec une sélection de quelque 180 titres à voir en ligne. Et, fidèle à son habitude, l’organisme Ciné-Verdun en assure la diffusion au Québec.

André Duchesne

La Presse

Sans surprise, la pandémie de coronavirus force les organisateurs de ce festival qui a lieu simultanément aux quatre coins du monde à tout mettre en ligne. Ciné-Verdun n’est pas en reste et assurera une diffusion par l’intermédiaire de deux liens internet, nous explique la programmatrice et directrice générale Diya Angeli.

« La programmation internationale avec les sélections officielles et les films en compétition se trouvera sur le site trescourt.com alors qu’une sélection de films québécois en trois programmes sera offerte sur cineverdun.com, explique Mme Angeli. Il n’y a aucune section payante. Cependant, l’organisation de l’évènement entraîne des coûts d’organisation. On propose donc aux participants de faire une contribution volontaire. »

Les courts métrages sont des œuvres de quatre minutes ou moins, générique compris. On y retrouve un peu de tout : fictions, documentaires, animations avec images de synthèse, films engagés, etc. « Les participants incluent des professionnels, des étudiants, des réalisateurs de clips, etc. De tels films rappellent qu’on peut dire beaucoup de choses en peu de temps », rappelle Mme Angeli, qui était membre de l’équipe fondatrice de l’évènement à Paris, en 1999.

La section internationale compte 124 œuvres de 19 pays et en 10 langues. On y retrouve entre autres une compétition dite « Paroles de femmes » et une « Sélection familiale ». La sélection québécoise compte plus de 50 œuvres réparties en trois sections : Défi Kino sur l’environnement, Images et voix de l’INIS et Fête du clip de Montréal.

Qui dit compétition dit gala. Celui-ci aura lieu le 9 juin à 20 h, heure de Paris (14 h au Québec), sur la page trescourt.com et adoptera le style d’une cérémonie réelle, dit Mme Angeli, avec lumières tamisées, présentation des films et remise de prix par le jury.

Le Festival du film très court a lieu dans 70 villes et 20 pays du 5 au 14 juin.

