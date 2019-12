Les 10 films favoris de 2019 de Marc-André Lussier

En plus de ces 10 longs métrages, il convient de souligner la qualité exceptionnelle du cru québécois. Des films comme Impetus (Jennifer Alleyn), Répertoire des villes disparues et Wilcox (Denis Côté), Une colonie (Geneviève Dulude-De Celles), Menteur (Émile Gaudreault), Jeune Juliette (Anne Émond), Matthias et Maxime (Xavier Dolan), Kuessipan (Myriam Verreault), Il pleuvait des oiseaux (Louise Archambault), Sympathie pour le diable (Guillaume De Fontenay) et quelques autres ont apporté beaucoup de souffle — et de profondeur — à notre cinématographie nationale en 2019.