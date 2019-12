L’album de famille de Star Wars

Star Wars : The Rise of Skywalker, en salle jeudi, marquera la fin d’une saga qui a commencé il y a plus de 42 ans. Chronologiquement, il se sera déroulé environ 67 ans entre le premier et le neuvième film. La famille Skywalker et ses proches ont vécu d’innombrables aventures pendant cette période. Retour sur le passé et regard sur l’avenir de neuf personnages.