Star Wars : The Rise of Skywalker, en salle jeudi, marquera la fin d’une saga qui a commencé il y a plus de 42 ans. Chronologiquement, il se sera déroulé environ 67 ans entre le premier et le neuvième film. La famille Skywalker et ses proches ont vécu d’innombrables aventures pendant cette période. Retour sur le passé et regard sur l’avenir de neuf personnages.

Pascal LeBlanc

La Presse

Anakin Skywalker

L’élu. Celui qui devait rétablir l’équilibre dans la Force. De garçon espiègle dans The Phantom Menace à tueur de jeunes apprentis Jedi dans Revenge of the Sith, Anakin Skywalker n’a pas exactement accompli ce qu’on espérait de lui. Pour effacer toute trace d’un passé par moments lumineux, il est devenu le seigneur noir Darth Vader. Après une vingtaine d’années à terroriser la Galaxie, il se rachète en sauvant son fils, Luke, des mains de l’empereur Palpatine, provoquant ainsi la chute de l’Empire. Pour les disciples du côté obscur, dont fait partie Kylo Ren (Ben Solo), Vader est toutefois resté un modèle à suivre. Il n’est pas impossible qu’Anakin — et le comédien Hayden Christensen — soit réhabilité d’une certaine façon dans The Rise of Skywalker.

Obi-Wan Kenobi

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Obi-Wan Kenobi

La voix du sympathique maître Jedi peut être entendue pendant une vision de Rey dans The Force Awakens. Ainsi est née la théorie qu’il soit son grand-père. Nous saurons bientôt si elle se confirme ou non. Une chose est sûre, la série prévue sur Disney+ détaillera les années qu’Obi-Wan, devenu Ben Kenobi, a passé isolé sur Tatooine à veiller sur le jeune Luke. Peu de détails sont connus pour l’instant outre le fait qu’Ewan McGregor reprendra le rôle qu’il a tenu durant les épisodes I à III, et que l’action se déroulera huit ans après Revenge of the Sith. Donc à la même époque que les événements de Solo. Un deuxième duel entre Darth Maul — vu à la toute fin du film — et Kenobi pourrait avoir lieu.

Sheev Palpatine

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Sheev Palpatine

Sénateur de Naboo élu chancelier suprême de la République, puis autoproclamé empereur de l’Empire galactique, Sheev Palpatine a orchestré son ascension tout en provoquant la chute de l’Ordre Jedi. Maître du côté obscur de la Force, il a œuvré dans l’ombre sous le nom de Darth Sidious et a corrompu les esprits du comte Dooku et d’Anakin Skywalker, entre autres. Ce dernier semble l’éliminer pour de bon à la fin de Return of the Jedi, mais on entend le rire caractéristique de l’empereur dans la bande-annonce de The Rise of Skywalker. Les rumeurs sont nombreuses : il s’est cloné, il est le grand-père de Rey, il hante les débris de la seconde Étoile noire, aussi vue dans la bande-annonce.

Luke Skywalker

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Luke Skywalker

Son sacrifice spectaculaire à la fin de The Last Jedi a démontré que son contrôle de la Force et son désir de vaincre le côté obscur étaient toujours aussi puissants, malgré un exil imposé pendant de nombreuses années. Luke se sent entièrement responsable du passage à la noirceur de son neveu Ben Solo, maintenant Kylo Ren. Il craint le même sort pour Rey, mais ne l’a pas retenue lorsqu’elle est partie affronter le sinistre Snoke et son disciple. Comme Obi-Wan l’a fait pour lui quand il était jeune, Luke pourrait revenir porter conseil à Rey de l’au-delà dans le dernier chapitre de la saga Skywalker.

Leia Organa

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Leia Organa

Même si la comédienne Carrie Fisher nous a quittés en 2016, son personnage est techniquement le dernier survivant du trio au cœur de la trilogie originale lancée en 1977. Lucasfilm a annoncé que Leia serait de retour dans The Rise of Skywalker grâce à des images inutilisées dans The Force Awakens. Dans la suite de celui-ci, on a appris que la sœur jumelle de Luke possède aussi une grande maîtrise de la Force. Elle s’en servira probablement une dernière fois pour communiquer avec son fils Ben Solo… ou peut-être même l’affronter.

Han Solo

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Han Solo

Il a bien tenté de ramener son fils, Ben, du bon côté de la Force. Ça lui aura toutefois coûté la vie. Ses proches ont dû faire leur deuil (trop ?) rapidement devant la menace de son assassin et du Premier Ordre. La légende de Han Solo survivra, mais son histoire est vraisemblablement terminée. Le film Solo, paru l’an dernier, s’est assuré de répondre à toutes les questions qu’on pourrait avoir sur le personnage : comment il a rencontré Chewbacca, comment il a gagné le Faucon Millenium, comment s’est déroulé le raid de Kessel. Même sa grande méfiance est expliquée.

Rey

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Rey

Nombreux sont les fans de Star Wars qui ont détesté The Last Jedi. Ils reprochent à Rian Johnson d’avoir bafoué certains codes de l’univers créé par George Lucas. Ils se disent également frustrés que les origines de Rey n’aient pas été expliquées. Il serait étonnant que ce soit toujours le cas à la fin de The Rise of Skywalker. De retour dans la chaise du réalisateur, J.J. Abrams trouvera possiblement une façon d’intégrer la fougueuse Rey dans l’arbre généalogique des Skywalker. Elle ne peut pas être que la fille de « ferrailleurs alcooliques »…

Kylo Ren (Ben Solo)

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Kylo Ren (Ben Solo)

Désormais chef suprême du Premier Ordre, Kylo Ren n’a plus vraiment de raison de dévier de sa trajectoire vers le côté obscur. Il a tué son père. Il croit sa mère morte. Rey, qu’il pensait son alliée, a refusé son offre. Ses anciens maîtres, Luke et Snoke, l’ont humilié avant leur mort. Qu’une poignée de membres de la Résistance sépare Kylo de son objectif : régner sur la Galaxie comme son grand-père Darth Vader l’a fait avant lui. Toutefois, la lumière ne s’est jamais complètement éteinte chez Vader, et ça semble être le cas pour son petit-fils aussi. On l’a souvent senti déchiré et tourmenté. Ben Solo est encore peut-être quelque part derrière le masque.

Finn

PHOTO FOURNIE PAR LUSCASFILM Finn

On ne sait presque rien de l’ex-Stormtrooper (FN-2187) devenu héros de la Résistance. Son passé restera probablement un mystère, puisqu’il a été enlevé de sa famille alors qu’il n’était qu’un enfant. Reste à explorer son avenir. Il a vaincu son ancienne supérieure, capitaine Phasma, dans The Last Jedi. Malgré les apparences, n’excluons pas un second affrontement. Finn a également développé de belles relations depuis sa défection. Son attachement à Rey est très grand. Sa complicité avec Poe Dameron est palpable. Rose Tico a mis sa vie en jeu pour le sauver. Si un nouveau couple se forme d’ici à la fin de la saga, gageons que Finn en fera partie.