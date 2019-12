L'acteur Danny Aiello s’éteint à 86 ans

(New York) L’acteur Danny Aiello, dont la longue carrière d’interprète de cols bleus inclut des rôles dans Le Parrain II, Il était une fois en Amérique et Do the Right Thing, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 86 ans.