63 Up de Michael Apted : le travail d’une vie

En réalisant le documentaire 63 Up, le Britannique Michael Apted ajoute un chapitre à une incroyable saga qui s’étend sur plus de cinq décennies : une chronique épisodique de la vie d’une douzaine de garçons et filles de divers milieux socioéconomiques. Le réalisateur pose un regard sur cette aventure.