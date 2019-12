(New York) Scarlett Johansson est en nomination deux fois, alors que The Irishman et Once Upon a Time… in Hollywood ont consolidé leur statut de favoris aux Oscars dans les nominations annoncées mercredi pour les prix de la guilde américaine des acteurs du petit et du grand écran.

Jake Coyle

Associated Press

Les prix de la Screen Actors Guild sont les précurseurs les plus suivis des Oscars, car historiquement, une nomination pour la meilleure distribution d’ensemble est une très belle porte d’entrée pour tout candidat au meilleur film.

Mercredi, comme prévu, la guilde des acteurs a nommé l’opus de Martin Scorsese pour Netflix et la fable hollywoodienne de Quentin Tarantino dans cette catégorie de la meilleure distribution d’ensemble, aux côtés de Bombshell, Parasite et Jojo Rabbit.

À titre individuel, Al Pacino et Joe Pesci pour The Irishman et Leonardo DiCaprio et Brad Pitt pour Once Upon a Time… sont aussi en nomination pour leur jeu d’acteur. Robert De Niro, qui interprète l’« Irishman », est absent des nominations individuelles, mais la guilde américaine des acteurs lui remettra son prix hommage « pour l’ensemble de sa carrière ».

Parasite, un film sud-coréen qui a remporté la Palme d’or à Cannes en mai, n’est que le deuxième film en langue étrangère à être finaliste pour un prix de la SAG aux États-Unis. Seul le film La Vita è bella de Roberto Benigni avait réussi à se hisser là auparavant.

Marriage Story, le « drame de divorce » de Noah Baumbach qui a mené lundi les nominations aux Golden Globe avec six mentions, a valu aux deux protagonistes du couple, Adam Driver et Scarlett Johansson, une nomination de la SAG — en plus d’une autre pour Laura Dern en actrice de soutien. Scarlett Johansson a également été nommée dans cette catégorie pour son interprétation de la mère de Jojo Rabbit.

Les prix de la SAG seront remis le 19 janvier et la soirée sera diffusée en direct sur TNT et TBS.

* * * * *

Une liste des finalistes pour la 26e remise annuelle des prix de la Screen Actors Guild, annoncée mercredi à West Hollywood, en Californie.

Films

Acteur : Christian Bale, Ford v Ferrari ; Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time… in Hollywood ; Adam Driver, Marriage Story ; Taron Egerton, Rocketman ; Joaquin Phoenix, Joker.

Actrice : Cynthia Erivo, Harriet ; Scarlett Johansson, Marriage Story ; Lupita Nyong’o, Us ; Charlize Theron, Bombshell ; Renee Zellweger, Judy.

Acteur de soutien : Jamie Foxx, Just Mercy ; Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood ; Al Pacino, The Irishman ; Joe Pesci, The Irishman ; Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood.

Actrice de soutien : Laura Dern, Marriage Story ; Scarlett Johansson, Jojo Rabbit ; Nicole Kidman, Bombshell ; Jennifer Lopez, Hustlers ; Margot Robbie, Bombshell.

Distribution d’ensemble : Bombshell ; The Irishman ; Jojo Rabbit ; Once Upon a Time… in Hollywood ; Parasite.

* * * * *

Télévision

Acteur, téléfilm ou minisérie : Mahershala Ali, True Detective ; Russell Crowe, The Loudest Voice ; Jared Harris, Tchernobyl ; Jharrel Jerome, When They See Us ; Sam Rockwell, Fosse/Verdon.

Actrice, téléfilm ou minisérie : Patricia Arquette, The Act ; Toni Collette, Unbelievable ; Joey King, The Act ; Emily Watson, Tchernobyl ; Michelle Williams, Fosse/Verdon.

Acteur, série dramatique : Sterling K. Brown, This Is Us ; Steve Carell, The Morning Show ; Billy Crudup, The Morning Show ; Peter Dinklage, Game of Thrones ; David Harbour, Stranger Things.

Actrice, série dramatique : Jennifer Aniston, The Morning Show ; Helena Bonham Carter, The Crown ; Olivia Colman, The Crown ; Jodie Comer, Killing Eve ; Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale.

Acteur, comédie : Alan Arkin, The Kominsky Method ; Michael Douglas, The Kominsky Method ; Bill Hader, Barry ; Andrew Scott, Fleabag ; Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel.

Actrice, comédie : Christina Applegate, Dead to Me ; Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel ; Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel ; Catherine O’Hara, Schitt’s Creek ; Phoebe Waller-Bridge, Fleabag.

Distribution d’ensemble, série dramatique : Big Little Lies ; The Crown ; Game of Thrones ; The Handmaid’s Tale ; Stranger Things.

Distribution d’ensemble, série comique : Barry ; Fleabag ; The Kominsky Method ; The Marvelous Mrs. Maisel ; Schitt’s Creek.