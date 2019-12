The Rise of Skywalker: Star Wars ou le triomphe de l’espoir

(Pasadena, Californie) Deux semaines avant la sortie de Star Wars : The Rise of Skywalker, neuvième et ultime opus de la populaire saga interstellaire, le réalisateur J.J. Abrams et plusieurs artisans du film ont rencontré les médias. Sans révéler de détails sur le scénario, M. Abrams s’est attardé sur le sens à donner à l’ensemble de la série.