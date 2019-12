Ghostbusters : Afterlife : les fantômes (et leurs chasseurs) sont de retour !

La première bande-annonce de Ghostbusters : Afterlife — on pourrait dire Ghostbusters 3 — a été dévoilée lundi.

Pascal LeBlanc

La Presse

Réalisé par Jason Reitman, fils d’Ivan, qui a fait les deux précédents, le film se déroule une trentaine d’années après les événements de ceux-ci.

Une mère et ses deux enfants emménagent dans une maison abandonnée au milieu d’un champ de l’Oklahoma.

On a tôt fait de déduire qu’elle a appartenu à Egon Spengler, qu’a incarné le regretté Harold Ramis. Les jeunes découvrent alors son équipement de chasseur de fantômes et la voiture Ecto-1 (entendre la sirène vous donnera peut-être des frissons).

On sait que les comédiens des deux premiers volets — Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver — seront de retour, mais on ne les voit pas dans la bande-annonce.

Les nouveaux rôles ont été attribués à Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon et Paul Rudd.