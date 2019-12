(Los Angeles) Frozen 2 a facilement conforté son trône ce week-end au box-office nord-américain, dont le top 5 n’a pas bougé d’un pouce par rapport à la semaine précédente, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le film d’animation de Disney a empoché 34,7 millions de dollars de vendredi à dimanche aux États-Unis et au Canada, portant l’ensemble de ses recettes mondiales à 920 millions.

Dans un tout autre registre, la comédie policière Knives Out, avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et Chris Evans, a confirmé son bon démarrage. Le film, qui met en scène une enquête rocambolesque après la mort d’un octogénaire auteur de polars, s’installe à la deuxième place, avec 14,2 millions de dollars de recettes en trois jours.

Ford v Ferrari, film américain sur le duel entre Ford et Ferrari lors de la légendaire course d’endurance automobile française des 24 Heures du Mans, doit une nouvelle fois se contenter de la troisième marche du podium, avec 6,5 millions de dollars.

Queen & Slim, quatrième, a récolté le même montant. Ce thriller suit l’histoire d’amour naissante entre deux fugitifs joués par Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith.

La cinquième place du box-office reste aux mains d’A Beautiful Day in the Neighborhood (5,2 millions de dollars de recette ce weekend), qui raconte la relation entre le présentateur américain d’émissions pour enfants Fred Rogers, incarné par Tom Hanks, et un journaliste chargé d’écrire un article sur lui.

Voici le reste du Top 10 :

6— Dark Waters : 4,1 millions de dollars de recettes ce weekend (5,3 millions en trois semaines) ;

7— Manhattan Lockdown : 2,9 millions (23,9 millions en trois semaines) ;

8- Playing With Fire : 2 millions (42 millions en cinq semaines) ;

9- Midway : 1,9 million (53,4 millions en cinq semaines) ;

10— Joker : 1 million (332,1 millions en dix semaines).