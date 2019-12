Daniel Roby et Antoine Olivier Pilon sur le tournage de Target Number One.

Nouvelle entente et nouveau titre pour le film de Daniel Roby

La Presse a appris que les droits d’exploitation du film connu jusqu’à maintenant sous le titre de Gut Instinct ont été acquis par Universal pour une distribution sur l’ensemble du marché international, à l’exception du Canada (il sera distribué par Les Films Séville au Québec) et des États-Unis (où la société Saban Films s’en chargera).

Marc-André Lussier

La Presse

Dans l’opération, le film de Daniel Roby (Louis Cyr, Dans la brume), qui met en vedette Josh Hartnett et Antoine Olivier Pilon, change de titre. Il s’intitule maintenant Target Number One.

Rappelons que ce film, sur lequel le cinéaste québécois travaille depuis plusieurs années, relate les mésaventures d’un ancien héroïnomane, âgé de 27 ans, qui se fait prendre par erreur dans une énorme opération policière alors que des agents en quête de performance croient que le jeune homme importe de la drogue de la Thaïlande vers le Canada.

Target Number One est inspiré d’une histoire véridique survenue en 1989, sur laquelle le journaliste canadien Victor Malarek a fait enquête. Le film devrait prendre l’affiche chez nous en avril 2020, et trois mois plus tard ailleurs dans le monde.