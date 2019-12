Star Wars : The Rise of Skywalker, de J.J. Abrams, ne sortira en salle que le 19 décembre, mais selon les dires de trois de ses principaux acteurs, les personnages qu’ils incarnent ne reviendront probablement pas dans d’autres films ou dans des séries.

Pascal LeBlanc

La Presse

« On ne va pas m’amener sur Disney+ », a déclaré en riant John Boyega (Finn) en entrevue avec Variety. Si ses partenaires de jeu, Daisy Ridley (Rey) et Oscar Isaac (Poe Dameron), veulent reprendre les rôles au grand écran, il sera de la partie, mais ceux-ci semblent dire que ce chapitre de leur carrière est clos.

« Je suis heureux et j’ai le sentiment d’avoir accompli ma tâche », a confié Oscar Isaac, alors que Daisy Ridley s’est demandé « s’il était possible de faire mieux que ce film ». « Je crois que c’est une bonne histoire et une bonne conclusion. Même si les personnages continuent d’exister et qu’il serait extraordinaire de revenir, je ne sais pas si c’est possible. »