L’actrice Hend Sabri se dit « de plus en plus féministe »

(Marrakech) La star de cinéma tunisienne Hend Sabri, étoile consacrée dans le monde arabe, se dit « de plus en plus » féministe et a « plus envie de parler de choses engagées », comme elle l’a confié à l’AFP pendant le festival international du film de Marrakech.