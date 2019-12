The Irishman: De Niro défend la seule réplique d’Anna Paquin

Anna Paquin, lauréate d’un Oscar à l’âge de 11 ans pour sa performance dans The Piano de Jane Campion, tient le rôle de la fille du tueur à gages Frank Sheeran dans The Irishman.

Marc-André Lussier

La Presse

Des internautes ont fait remarquer que le personnage principal féminin de ce film de Martin Scorsese est pratiquement muet, ne disant au total que sept mots.

« Sa performance est extrêmement puissante, voilà tout », a déclaré Robert De Niro, l’interprète de Frank Sheeran, au journal USA Today.

« Peut-être que dans d’autres scènes, il aurait pu y avoir plus d’interactions entre Frank et elle, mais cela a été fait comme ça. Elle est incroyable et cela résonne dans le film. »

Sur Twitter, l’actrice s’est estimée fière d’avoir pu faire partie d’une distribution aussi « incroyable ».