(Montréal) L’organisation américaine militant pour les droits des aînés AARP a dévoilé ses nominations pour ses prix Movies for Grownups qui récompensent les films qui attirent un public plus âgé et qui luttent contre l’âgisme dans l’industrie.

La Presse canadienne

A Beautiful Day in the Neighborhood, Bombshell, Little Women, Marriage Story, Once Upon A Time... in Hollywood, The Farewell, The Irishman et The Two Popes sont finalistes pour le prix du meilleur film.

La catégorie de la meilleure actrice oppose Isabelle Huppert (Frankie), Helen Mirren (The Good Liar), Julianne Moore (Gloria Bell), Alfre Woodard (Clemency) et Renee Zellweger (Judy).

Du côté des acteurs, les finalistes sont Antonio Banderas (Douleur et gloire), Robert De Niro (The Irishman), Eddie Murphy (Dolemite is My Name), Jonathan Pryce (The Two Popes) et Adam Sandler (Uncut Gems).