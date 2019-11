Le festival Image + Nation propose ce soir en primeur un document consacré à Dany Turcotte.

Réalisé par Geneviève Tremblay, et ultérieurement présenté dans le cadre de la série des Grands reportages à la chaîne RDI, ce portrait relate l’ensemble de la carrière du célèbre « fou du roi » de Tout le monde en parle, depuis ses débuts avec le Groupe Sanguin jusqu’à son implication sociale plus soutenue d’aujourd’hui auprès de la communauté LBGTQ, laquelle a découlé de son coming out public en 2005.

Ponctuée de nombreux extraits d’archives et de témoignages très sympathiques (dont celui d’Émile Gaudreault, ancien collègue du Groupe Sanguin et tout premier amoureux !), la présentation sera suivie d’une discussion avec Dany Turcotte « et des invités-surprises ».

Au cinéma Impérial, le 25 novembre, 19 h.