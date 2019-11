(Toronto) Disney Plus est arrivé au Canada et s’inscrit dans le menu de plus en plus garni d’options de télévision.

La Presse canadienne

Le service de diffusion en continu du géant du divertissement comprend une vaste bibliothèque de titres Disney, incluant des dessins animés classiques comme The Lion King (Le roi lion) et Pinocchio, ainsi que les films de Star Wars.

Mais il comprend également un certain nombre de sélections de la cinémathèque de la 20th Century Fox acquise plus tôt cette année, notamment Never Been Kissed (Un baiser, enfin !) et The Sound of Music (La mélodie du bonheur).

Au Canada, Disney Plus coûte 8,99 $ par mois, ou 89,99 $ par an, pour une vaste sélection de films et d’émissions parmi les nombreuses marques de Disney, dont Pixar, Marvel et National Geographic.

On y retrouve également des séries télévisées et des films originaux, y compris une reprise non animée de Lady and the Tramp (La Belle et le clochard) et une série dérivée de Star Wars, The Mandalorian.