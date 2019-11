D’où vient-on ? Qu’est-ce qu’on fait sur Terre ? Disney et Pixar se pencheront à leur façon sur ces questions existentielles dans leur film d’animation Soul, dont la sortie est prévue le 19 juin 2020.

Danielle Bonneau

La Presse

Les studios en donnent un aperçu dans la première bande-annonce du long métrage, qui met en scène Joe Gardner (Jamie Foxx), musicien de jazz new-yorkais sur le point de réaliser son rêve, qui fait un faux pas et se retrouve outre-tombe avec une autre âme (Tina Fey).

Les réalisateurs Pete Docter (Inside Out, Up, Monsters, Inc.) et Kemp Powers, ainsi que la productrice Dana Murray, sont aux commandes.