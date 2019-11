Dans une entrevue accordée à la BBC, Martin Scorsese a rectifié les faits à propos de son implication présumée dans le film Joker, pour lequel il aurait pu agir à titre de producteur.

Marc-André Lussier

La Presse

« J’y ai beaucoup réfléchi au cours des quatre dernières années et j’ai décidé que je n’avais pas le temps, d’autant plus que des raisons personnelles sont intervenues dans l’affaire, a-t-il déclaré sans plus de précisions.

« Mais je connais bien le scénario, le film a une véritable énergie et une incroyable performance de Joaquin [Phoenix]. Du travail remarquable.

« Mais pour moi, développer un personnage à partir d’un personnage de bande dessinée ressemble davantage à une abstraction. Ça peut être de l’art, mais ce n’est pas pour moi. C’est différent d’un film de superhéros. »