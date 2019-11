PHOTO JORDAN STRAUSS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le site spécialisé Deadline a révélé vendredi le prochain projet cinématographique de Lady Gaga, son premier depuis A Star Is Born, film de Bradley Cooper pour lequel elle fut citée aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice.

Marc-André Lussier

La Presse

Sous la direction du cinéaste britannique Ridley Scott, l’artiste se glissera dans la peau de Patrizia Reggiani, accusée et condamnée pour avoir organisé l’assassinat de son ancien mari, Maurizio Gucci, petit-fils de Guccio Gucci, fondateur de la célèbre enseigne.

Dans la séquence des nombreux projets qu’a le réalisateur de Gladiator à son programme (parmi lesquels Gladiator 2), ce film sur Patrizia Reggiani, sans titre encore, se situerait tout de suite après The Last Duel, un film à caractère historique, à l’étape de la préproduction, dont les vedettes sont Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck.