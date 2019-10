La comédienne Rachel Weisz (The Favourite, The Constant Gardener) incarnera la grande actrice Elizabeth Taylor dans A Special Relationship, long métrage à venir dont le thème pivot sera le passage de Taylor de l’actrice vers la militante convaincue de la lutte contre le sida.

André Duchesne

La Presse

Plus précisément, il sera question de l’amitié qui s’est tissée entre Taylor et son assistant, Roger Wall, jeune homosexuel ayant grandi dans un milieu pauvre et très homophobe du Sud profond aux États-Unis.

C’est le tandem Bert & Bertie qui sera à la réalisation d’un scénario écrit par Simon Beaufoy (qui a adapté Slumdog Millionaire), rapporte Variety.

On ne sait pas encore qui incarnera Roger Wall. Deux fois oscarisée, Elizabeth Taylor s’est éteinte le 23 mars 2011, à 79 ans.