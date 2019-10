Une dernière bande-annonce pour Star Wars: The Rise of Skywalker

Il ne reste plus qu’à attendre. Star Wars a dévoilé la bande-annonce du dernier film de la saga des Skywalker, lundi soir, à la mi-temps de la télédiffusion du Monday Night Football de la NFL.

La Presse

Star Wars: The Rise of Skywalker marquera le retour à la réalisation de J.J. Abrams, qui était aussi à la barre du septième épisode de la saga, The Force Awakens (2015).

Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac et même Carrie Fisher reprendront leurs rôles respectifs de Rey, Finn, Kylo Ren, Poe Dameron et Leia.

Le film sera en salles le 20 décembre prochain.