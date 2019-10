La sortie en Chine de Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino était initialement prévue le 25 octobre.

La Presse

Mais cette sortie a été annulée selon plusieurs médias, dont The Hollywood Reporter et Variety.

Selon Variety, la fille de Bruce Lee, Shannon, aurait déposé une plainte auprès de la China’s National Film Administration.

Elle est mécontente de la façon dont Quentin Tarantino dépeint son père dans le film.

Le film pourrait toutefois être lancé en Chine si Tarantino refait le montage, indique Variety.