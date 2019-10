Le Festival du nouveau cinéma de Montréal a dévoilé hier les lauréats de sa 48e édition.

Thomas Dufour

La Presse

Le prix du meilleur long métrage de la compétition internationale a été remis au film Beanpole du Russe Kantemir Balagov. Le réalisateur et son équipe sont repartis avec un prix de 15 000 $. Dans la catégorie réservée aux productions canadiennes, c’est le film The Body Remembers When the World Broke Open qui a remporté les honneurs.

Le prix d’interprétation pour la meilleure performance d’acteur ou d’actrice a été remis à l’Islandais Ingvar E. Sigurðsson pour son rôle dans A White, White Day.

La critique internationale a récompensé Canción sin nombre de la réalisatrice péruvienne Melina León. Le film brésilien Divino amor s’est vu attribuer le prix de l’innovation Daniel Langlois, qui récompense une œuvre pour son « audace esthétique, son utilisation créative des nouvelles technologies et sa capacité innovante à aborder un sujet sensible ».