Une scène du film Woman, de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova

Après avoir travaillé ensemble sur Human, Yann Arthus-Bertrand (La terre vue du ciel) et Anastasia Mikova coréalisent Woman, documentaire percutant et donnant la parole aux femmes. Et quelle parole !

André Duchesne

La Presse

Quelque 2000 femmes de 50 pays ont participé à ce témoignage unique sur leur place actuelle dans le monde.

Celles qui témoignent le font seules, face à la caméra, sur un fond noir. Elles parlent de leurs luttes, leurs forces, leurs relations avec les hommes, de menstruations, de sexualité, d’orgasmes, de maternité, d’accouchements, d’avortement, mais aussi de mariages forcés, de violence conjugale, de trafic humain, du rapport au corps.

« Tu dois être un guichet ATM, un punching bag, un travailleur social, une avocate. Tu dois assumer tous les rôles tout en restant un leader fort », dit l’une d’elles.

À quelques reprises, les auteurs entrecoupent les témoignages d’images, magnifiques, prises un peu partout dans le monde. Si la musique est un peu trop appuyée, l’ensemble demeure percutant, voire exceptionnel.

Attention : émotions fortes !

Cinéma Impérial, demain, à 19 h.