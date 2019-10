Quelques heures après son inscription sur Instagram, Jennifer Aniston avait déjà 2,9 millions d’abonnés !

La Presse

Il n’y a pas à dire, les fans de la star hollywoodienne étaient impatients de pouvoir la suivre sur l’un des plus populaires réseaux sociaux. Sa page fraîchement créée a même été inaccessible pendant quelque temps.

L’interprète de Rachel Green a marqué son entrée en publiant une photo d’elle entourée des vedettes de la télésérie qui a marqué sa carrière, Friends, jointe à un message disant qu’ils pouvaient maintenant aussi être des amis Instagram : « And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM ».

Par ailleurs, en réponse à la question incessante des admirateurs sur la venue d’un film inspiré de la sitcom, l’actrice de 50 ans a affirmé récemment dans une entrevue avec Variety qu’il était malheureusement impensable qu’un tel film se concrétise, puisque la production de la sitcom s’y opposerait. — Audrey Ruel-Manseau