Mafia Inc. sera présenté au Festival du film de São Paulo

(Montréal) Le prochain film de Podz, Mafia Inc., sera présenté en première mondiale lors du 43e Festival international du film de São Paulo, qui aura lieu du 17 au 30 octobre au Brésil.

La Presse canadienne

Le film sera projeté dans la section « International Perspectives ».

Inspiré du livre éponyme d’André Cédilot et André Noël, Mafia Inc. met en vedette Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay.

Il prendra l’affiche au Québec le 14 février 2020.