Le long métrage Kuessipan, de Myriam Verreault, a obtenu hier une mention du jury au 34e Festival international du film francophone de Namur.

André Duchesne

La Presse

Ce prix est l’équivalent d’une troisième place dans la compétition officielle après le Bayard d’or (première place) qui est allé au film français Roubaix, une lumière, d’Arnaud Desplechin, et le Prix spécial du jury, attribué au film belge By the Name of Tania, de Mary Jimenez et Bénédicte Liénard.

Adapté du roman de Naomi Fontaine et sorti en salle aujourd’hui au Québec, Kuessipan raconte le parcours de deux jeunes Innues de la Côte-Nord qui, à l’adolescence, voient leur amitié profonde soumise à leurs choix de vie différents.

À noter que Jeune Juliette, d’Anne Émond, et Matthias et Maxime, de Xavier Dolan, étaient aussi de la compétition officielle.

Le jury était présidé par le cinéaste français André Téchiné, et la comédienne québécoise Catherine de Léan en faisait partie.