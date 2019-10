Julie Delpy et Ethan Hawke dans Before Midnight de Richard Linklater

La comédienne française Julie Delpy a été beaucoup moins payée que son partenaire masculin, l’Américain Ethan Hawke, dans les deux premiers volets de la trilogie de films Before, réalisée par Richard Linklater entre 1995 et 2013.

La Presse

Dans une entrevue accordée à Variety lors du Festival du film de Zurich pour la promotion de son long métrage My Zoe, Julie Delpy a affirmé avoir reçu un dixième du cachet d’Ethan Hawke pour Before Sunrise (1995) et la moitié pour le tournage de Before Sunset (2004).

« Pour Before Midnight, j’ai dit : “Vous me payez un cachet similaire ou je ne le fais pas” », a-t-elle déclaré.

La trilogie de Linklater raconte la vie de deux amoureux, Jesse et Céline, à trois moments de leur vie. — André Duchesne