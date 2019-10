Bonne nouvelle pour les cinéphiles montréalais. The Irishman prendra l’affiche dans quatre salles de cinéma dès le 15 novembre, soit deux semaines avant sa présentation sur Netflix.

Marc-André Lussier

La Presse

Le Cinéma Moderne, la Cinémathèque québécoise, le cinéma Starz Langelier et le cinéma Dollar offriront en effet le plus récent long métrage de Martin Scorsese sur grand écran.

Lancé la semaine dernière au Festival de New York, The Irishman, dont les têtes d’affiche sont Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, recueille pour l’instant une cote de 100 % sur l’agrégateur Rotten Tomatoes (avec 60 critiques recensées).

Signalons aussi que Dolemite is my Name (avec Eddie Murphy) sera présenté dès le 11 octobre au Cinéma Moderne et au cinéma Dollar ; The Laundromat (Steven Soderbergh) à la Cinémathèque québécoise et au cinéma Dollar le 18 octobre ; The King (David Michôd) au cinéma Dollar le 25 octobre ; Marriage Story (Noah Baumbach) au Cinéma Moderne, à la Cinémathèque québécoise, au Starz Langelier et au Dollar le 22 novembre ; Atlantique (Mati Diop, Grand prix à Cannes) au Cinéma Moderne le 28 novembre, et The Two Popes (Fernando Meirelles) au cinéma Dollar le 6 décembre.