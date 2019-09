The Song of Names, le très beau film de François Girard, clôturera samedi en Espagne le 67e festival de San Sebastián, l’un des plus importants festivals européens.

Marc-André Lussier

La Presse

Lancé au festival de Toronto il y a quelques semaines, The Song of Names (Le chant des noms sera le titre en français) met en vedette Tim Roth et Clive Owen, dans une histoire où, après 30 ans sans nouvelles, un homme décide de retracer un ami d’enfance.

Sélectionné hors compétition, le film sera présenté après l’annonce du palmarès, établi par un jury présidé par le cinéaste Neil Jordan.

Rappelons qu’Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, est en lice pour la « Coquille d’or », récompense suprême de ce festival. La première québécoise de The Song of Names aura lieu au Festival du nouveau cinéma de Montréal et la sortie en salle est prévue au mois de décembre.