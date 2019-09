Mafia inc. sortira à la Saint-Valentin

De l’amour, de l’or et du sang. C’est ce que propose la nouvelle bande-annonce du film Mafia inc., de Podz, dont la date de sortie en salle est maintenant connue : le 14 février 2020.

André Duchesne

La Presse

Écrit par Sylvain Guy, le scénario de Mafia inc. est la libre adaptation d’un essai des journalistes à la retraite de La Presse André Cédilot et André Noël, et retrace l’histoire du clan sicilien ayant dominé la mafia montréalaise durant une trentaine d’années.

Il met en vedette Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay.