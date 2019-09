Demi Moore a révélé dans son autobiographie, Inside Out : A Memoir, et sur les ondes de l’émission Good Morning America qu’elle a été violée à 15 ans moyennant une somme de 500 $ remise à sa mère.

La comédienne Demi Moore a révélé dans son autobiographie, Inside Out : A Memoir, et sur les ondes de l’émission Good Morning America qu’elle a été violée à 15 ans moyennant une somme de 500 $ remise à sa mère.

André Duchesne

La Presse

Dans son entrevue à l’animatrice Diane Sawyer, la comédienne de 56 ans a raconté être rentrée un jour à la maison pour se trouver face à face avec un homme, connaissance de sa mère. Après l’avoir agressée, ce dernier lui aurait lancé avoir été vendue pour 500 $.

« Au fond de mon cœur, je ne crois pas avoir été la victime d’une transaction volontaire, a-t-elle indiqué. Mais ma mère lui a quand même donné accès à ma personne ; elle m’a jeté dans ses bras. »

CAPTURE D'ÉCRAN Inside Out : A Memoir de Demi Moore

Alcoolique, la mère de Moore entraînait son enfant dans les bars pour que les hommes la remarquent, a ajouté l’actrice. Elle est morte en 1998. Son père souffrait aussi d’un problème d’alcool.

Dans son ouvrage, la comédienne née à Roswell au Nouveau-Mexique et connue pour son travail dans de nombreux films tels Ghost, A Few Good Men et G. I. Jane, évoque aussi les années passées avec son troisième mari, Ashton Kutchner, sujet qu’elle avait peu abordé depuis son divorce en 2013.

L’ouvrage de Demi Moore est dédié à sa mère, avec qui elle avait renoué peu avant la mort de celle-ci, ainsi qu’à ses trois filles, Rumer, Scout et Tallulah qu’elle a eues avec Bruce Willis.