(Los Angeles) Les aristocrates anglais de Downton Abbey, adorés par les amateurs de séries du monde entier, ont fait ce week-end une entrée royale au box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

L’adaptation au cinéma des péripéties de la famille Crawley et de ses domestiques, avec encore plus de faste et de glamour que dans la série – visite du roi et de la reine d’Angleterre oblige – a ravi les spectateurs aux États-Unis et au Canada, amassant 31 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche.

Atterrissage également réussi pour Ad Astra : l’odyssée spatiale intime dans laquelle Brad Pitt interprète un astronaute à la recherche de son père s’est posée à la deuxième place du box-office, récoltant 19 millions de dollars.

Il est talonné de près, à 18,9 millions de dollars, par le dernier opus de Rambo : Last Blood, où le public a retrouvé l’ancien combattant de la guerre du Vietnam, incarné par Sylvester Stallone.

Ça : Chapitre 2, la suite du film d’horreur adapté du roman de Stephen King, quatrième, a continué à terroriser les cinéphiles nord-américains, ajoutant 17 millions à ses recettes qui atteignent désormais 178,9 millions de dollars en trois semaines.

Les strip-teaseuses de Queens, qui volent leurs riches clients de Wall Street, ont glissé à la cinquième place avec 16,8 millions de dollars (62,4 millions en deux semaines).

Voici le reste du Top 10 :

6. Le Roi Lion : 2,7 millions de dollars (537,7 millions en neuf semaines)

7. Good Boys : 2,6 millions (77,4 millions en cinq semaines)

8. La Chute du Président : 2,4 millions (64,7 millions en quatre semaines)

9. Overcomer : 1,5 million (31,6 millions en quatre semaines)

10. Fast & Furious : Hobbs & Shaw : 1,5 million (170,6 millions en sept semaines).