L’évènement pour célébrer le 80e anniversaire du superhéros Batman à la place Émilie-Gamelin, à Montréal, a été annulé après qu’un homme ait grimpé dans une structure du parc avec un porte-voix.

Thomas Dufour

La Presse

Depuis 19 h 35, les policiers tentent de convaincre l’individu des descendre de la statue sur laquelle il est perché. On ne craindrait pas pour sa vie. Les motivations de l’individu semblent être de nature politique.

Il revendique de rencontrer Justin Trudeau, ou encore Andrew Scheer. Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les pompiers sont sur place. Un périmètre de sécurité a été établi autour du parc Émilie-Gamelin.

Montréal est le seul endroit au Canada qui devait prendre part à l’événement, qui réunit douze autres villes à travers le monde.

Symbole international

Le troisième samedi du mois de septembre marque l’anniversaire du personnage, créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger en 1939.

Le symbole de chauve-souris a d’abord brillé sur le Fed Square de Melbourne, en Australie et, selon le site web de DC Comics, il devait également faire son apparition à Tokyo, à Berlin, à Barcelone et à Londres au cours de la journée.

Le « Bat-Signal » devait également éclairer le ciel new-yorkais, avant d’être projeté une dernière fois sur l’hôtel de ville de Los Angeles.

« Le’’Bat-Signal’’est l’une des images les plus facilement identifiables dans toute l’iconographie des superhéros et il sera remarquable de le voir transcender les frontières, les langues et les cultures pour nous unir à travers une seule expérience », a déclaré Pam Lifford, du studio Warner Bros, dans un communiqué plus tôt cette semaine.

— Avec La Presse canadienne