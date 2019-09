Cinq ans après l’annonce officielle et avec deux ans de retard sur le plan initial, le déménagement des employés de l’Office national du film (ONF) du siège social du chemin de la Côte-de-Liesse vers le nouvel édifice du Quartier des spectacles s’amorcera le lundi 9 septembre, vient d’annoncer l’organisme fédéral.

André Duchesne

La Presse

Pendant plusieurs semaines, jusqu’à la fin octobre, quelque 400 employés déménageront ainsi leurs pénates et des tonnes de matériel. Le précieux contenu de la voûte prendra quant à lui le chemin d’un nouvel édifice dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

L’ONF annonce par ailleurs le report de l’inauguration officielle et d’une journée portes ouvertes pour le public. D’abord prévus les 7 et 9 novembre prochains, ces deux événements auront lieu en 2020 à une date qui reste à déterminer.

« Initialement prévue en novembre 2019, l’inauguration officielle du nouveau siège social se fera en 2020 afin que les travaux d’aménagement de l’espace public et de la salle de projection, toujours en cours, puissent être achevés, indiquent les dirigeants dans un communiqué. L’ONF tient en effet à ce que le public ait aussi accès à son espace lorsque l’inauguration aura lieu. »

Facile à identifier avec sa forme non conventionnelle et sa partie rouge, l’édifice de l’Îlot Balmoral dans lequel l’ONF sera installé est érigé à deux pas de la place des Festivals. Cet édifice appartient à la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). L’ONF, qui a signé un bail de location de 20 ans, occupera les six premiers étages de l’édifice qui en compte treize.

Toujours selon le communiqué de presse émis par l’ONF, l’édifice comptera aussi une « salle de projection, un espace public ouvert aux auditoires, aux artistes et aux artisans, où seront programmés des activités et des événements spéciaux ».