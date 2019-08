On a appris vendredi que le tournage du film de Breaking Bad s’était terminé dans le plus grand secret. Voilà maintenant qu’un titre, une bande-annonce et une date de sortie ont été dévoilés.

La Presse

El Camino: A Breaking Bad Movie atterrira sur Netflix le 11 octobre prochain.

Aaron Paul reprend son rôle de Jesse Pinkman, alors que le créateur de Breaking Bad Vince Gilligan signe le scénario et est de retour à la réalisation.

Dans le court extrait dévoilé samedi, Skinny Pete, ancien comparse de Jesse Pinkman, est interrogé par des policiers, sans doute concernant les événements survenus lors de la finale, diffusée le 29 septembre 2013 sur AMC.